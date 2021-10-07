Отставка Разумкова: как голосовали фракции

КИЕВ. 7 октября. УНН. На заседании Верховной Рады народные депутаты Украины отправили в отставку спикера Рады Дмитрия Разумкова. Стало известно, сколько голосов отдала каждая фракция “за” и “против”, передает УНН, ссылаясь на сайт Рады.

Детали

Так, президентская фракция “Слуга народа” отправила Дмитрия Разумкова в отставку, отдав 215 голосов “за” отзыв. Лишь 7 нардепов проголосовали “против”, среди них: Людмила Буймистер, Олег Воронько, Артем Дмитрук, Владимир Козак, Оксана Дмитриева, Василий Мокан и Нелли Яковлева.

Воздержались — 4 депутата, не голосовали — 7, отсутствуют 11 парламентариев.

Фракция политической партии “Оппозиционная платформа — за жизнь” отдала 23 голоса “против”, то есть 0 “за”. Среди голосовавших “против” были следующие депутаты Нестор Шуфрич, Юрий Бойко, Николай Скорик и другие.

Не голосовали 12 парламентариев, отсутствуют — 9.

Фракция “Европейская солидарность” единогласно не поддержала отставку Разумкова. “Против” проголосовали 27 из 27 народных депутатов.

Фракция политической партии “Батькивщина” отдала 20 голосов из 25 возможных “за” отзыв Разумкова. Против проголосовал только народный депутат Андрей Николаенко, другие депутаты фракции отсутствовали.

Депутаты фракции “Голос” отдали 6 голосов “за”, и 9 “против”. Среди голосовавших “за” были: Юлия Клименко, Ольга Стефанишина, Александра Устинова, Андрей Шараськин и Владимир Цабаль.

Депутатская группа “Доверие” отдала 18 голосов из 20 возможных “за” отставку Разумкова с должности спикера Верховной Рады. Воздержался от голосования только Николай Кучер. Не голосовала Лариса Билозир.

Депутаты группы “Партия “За будущее” — отдали 19 голосов “за” отзыв спикера ВР с 22 возможных. Отсутствовали три депутата.

Добавим

В общем отставку Разумкова поддержали 284 народных депутата.



Фракция “Слуга народа” выдвинула Руслана Стефанчук на должность председателя Верховной Рады и Александра Корниенко на должность первого вице-спикера парламента.