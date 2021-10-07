В Раде начали избирать нового спикера: рассматривают пять кандидатур

КИЕВ. 7 октября. УНН. Верховная Рада в среду, 7 октября, после отзыва с должности председателя ВР Дмитрия Разумкова, начала обсуждение кандидатур на должность спикера, передает корреспондент УНН.

Детали

Сначала нардепы проголосовали за начало обсуждения кандидатур — решение со второго раза поддержало необходимое количество народных избранников, а именно — 254.

Так, председательствующая на заседании заместитель главы парламента Елена Кондратюк сообщила, что фракция “Слуга народа” предлагает на должность председателя Верховной Рады кандидатуру Руслана Стефанчук.

Народные депутаты предложили на эту должность кандидатуры: Ярослава Железняка, Гео Лероса, Алексея Гончаренко и Яны Зинкевич.

Они публично отказались от голосования из-за конфликта интересов.

Контекст

7 октября Верховная Рада отозвала Дмитрия Разумкова с должности председателя парламента. “За” отставку проголосовало 284 нардепа.

Инициатором отставки Разумкова официально стал глава фракции “Слуга народа” Давид Арахамия — он обратился за подписными листами, которые необходимы для запуска процедуры отставки председателя ВР. Подписи начали собирать во время так называемой Большой фракции СН, которая прошла в Трускавце 2-3 октября.

Народные депутаты 5 октября включили в повестку дня пленарного заседания на 7 октября вопрос об отставке председателя ВР Дмитрия Разумкова с должности.

После этого фракция “Слуга народа” выдвинула Руслана Стефанчука на должность председателя Верховной Рады и Александра Корниенко на должность первого вице-спикера парламента.