Верещук об отставке Разумкова: уважаю Дмитрия, но нам надо единство

КИЕВ. 7 октября. УНН. 5 октября народные депутаты проголосовали за отстранение Дмитрия Разумкова от ведения заседаний в течение двух пленарных дней. А уже сегодня, 7 октября, Верховная Рада приняла решение об отставке Дмитрия Разумкова с должности председателя парламента. За это решение проголосовали 284 народных депутата.

Отставку спикера парламента прокомментировала член Комитета ВРУ по нацбезопасности, обороны и разведки, народный депутат от “Слуги народа” Ирина Верещук.

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“Да, я поддержала отставку Дмитрия Разумкова. Я уважаю Дмитрия и как депутата, и как политика. Он был хорошим спикером. Но сейчас мы в точке, где политические пути фракции и Дмитрия расходятся. Так бывает. Я поддержала отставку, потому что убеждена, что так лучше для страны. Нам надо быть сильными внутри и снаружи. Мы нуждаемся в быстрых реформах и сильной армии. А для этого надо, чтобы власть была сильной. А для этого нам надо единство. Мы не можем себе позволить всевозможные расколы. Мы не должны повторять ошибки старых политиков. Мы можем и должны быть другими. Поэтому голосовала „за“. Будет новый спикер. Будем работать”.

Наиболее вероятным претендентом на пост главы Верховной Рады после Разумкова называют нынешнего вицеспикера Руслана Стефанчук.