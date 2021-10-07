Главы МИД Украины и Турции обсудили производство "Байрактаров". Анкара также заинтересована в возможностях "Антонова"

КИЕВ. 7 октября. УНН. Министр иностранных дел Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу в четверг встретился во Львове со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой. Дипломаты обсудили ряд важных тем, в частности сотрудничество в сфере оборонной промышленности, передает корреспондент УНН.

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"Мы обсуждали сегодня дальнейшее развитие военно-технического сотрудничества, в частности производство беспилотников Bayraktar в Украине. Турция также интересуется возможностями украинского "Антонова". Эффективность наших самолетов была ярко доказана при ликвидации пожаров в Турции", - отметил Кулеба во время совместной пресс-конференции министров.

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Министры обсудили также перспективы дальнейшего украинско-турецкого сотрудничества в сферах политики и безопасности, торговли и инвестиций, энергетики, инфраструктуры, транспорта и самолетостроения.

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7-8 октября министр иностранных дел Турецкой Республики с рабочим визитом в Украину по приглашению Кулебы. Во Львове главы украинской и турецкой дипломатии должны были провести девятое заседание Совместной группы стратегического планирования. Переговоры направлены на подготовку к проведению Стратегического совета высокого уровня под председательством президентов Украины и Турции в начале 2022 года в Киеве.

8 октября Дмитрий Кулеба и Мевлют Чавушоглу посетят Львовский национальный университет им. И. Франко, где примут участие в международной конференции "Дипломатия объединяет: новейшие перспективы совместных традиций".