Кулеба: ожидаем до конца года два миллиона украинских туристов в Турции

КИЕВ. 7 октября. УНН. Украина ожидает, что к концу года два миллиона наших граждан посетят Турцию с туристической целью. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на совместной пресс-конференции со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу во Львове, передает корреспондент УНН.

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"С удовольствием отметили, что ожидаем до конца года два миллиона украинских туристов в Турции. Это - рекорд ", - заявил министр.

Детали

По словам Кулебы, Украина хочет, чтобы и турецкие граждане чаще посещали нашу страну.

"Не только привычные им Киев и Одессу, но и Львов и другие города. И мы над этим будем тоже работать", - добавил он.

Добавим

7-8 октября министр иностранных дел Турецкой Республики с рабочим визитом прибыл в Украину по приглашению Кулебы. Во Львове главы украинской и турецкой дипломатии должны были провести девятое заседание Совместной группы стратегического планирования. Переговоры направлены на подготовку к проведению Стратегического совета высокого уровня под председательством президентов Украины и Турции в начале 2022 года в Киеве.



8 октября Дмитрий Кулеба и Мевлют Чавушоглу посетят Львовский национальный университет им. И. Франко, где примут участие в международной конференции "Дипломатия объединяет: новейшие перспективы совместных традиций".