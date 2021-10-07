Арахамия не боится, что Разумков попытается переманить часть фракции на свою сторону

КИЕВ. 7 октября. УНН. Председатель фракции “Слуга народа” Давид Арахамия заявил, что не боится, что бывший председатель ВР Дмитрий Разумков попытается переманить часть фракции на свою сторону. Более того, он готов пожать руку экс-спикеру и "нормально с ним общаться". Об этом он сообщил журналистам в кулуарах Рады, передает УНН.

Детали

"Готов пожать ему (Разумкову - ред.) руку. Я сразу сказал, что буду нормально с ним общаться", - заявил Арахамия.

На вопрос журналистов, не боится ли председатель фракции СН, что Разумков переманит на свою сторону определенную часть фракции, он ответил, что нет.

"Давайте посмотрим как он это будет делать. Я не боюсь ничего. Давайте мы будем наши внутренние проблемы решать внутри, а внешние - будем коммуницировать", - заявил председатель фракции.

Что было раньше

7 октября Верховная Рада отозвала Дмитрия Разумкова с должности председателя парламента. "За" отставку проголосовало 284 нардепа.

Инициатором отставки Разумкова официально стал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия - он обратился за подписными листами, которые необходимы для запуска процедуры отставки председателя ВР. Подписи начали собирать во время так называемой Большой фракции СН, что прошла в Трускавце 2-3 октября.

Народные депутаты 5 октября включили в повестку дня пленарного заседания на 7 октября вопрос об отставке председателя ВР Дмитрия Разумкова с должности и поручили Счетной палате провести финансовую проверку выполнения сметы Верховной Рады в текущем году.

Счетная палата, по обнародованной 6 октября информации представительницы "Слуги народа" Евгении Кравчук, еще 5 октября утвердила заключение о результатах выполнения сметы Верховной Рады в январе-августе 2021 года, он был передан народным депутатам.