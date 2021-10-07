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Со спорами и без единого решения: как в ВР провели внеочередное заседание

Со спорами и без единого решения: как в ВР провели внеочередное заседание

КИЕВ. 7 октября. УНН. Внеочередное заседание Верховной Рады, на котором планировали рассмотреть 7 законопроектов, из-за недостатка присутствующих народных депутатов в сессионном зале завершилось безрезультатно, передает корреспондент УНН.

Во время заседания были выступления нардепов, а также споры, а вот каких либо решений не удалось принять - не хватило нардепов в сессионном зале. Зарегистрировалось только 214 народных избранников.

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"Я подытожу и внесу предложение от всех политических партий, представленных в парламенте: внеочередное пленарное заседание Верховной Рады объявляю закрытым", - подчеркнул первый вице-спикер Руслан Стефанчук, который вел заседание.

Добавим

После отставки Дмитрия Разумкова с должности спикера парламента, Рада начала процедуру избрания председателя Верховной Рады, однако избрать сегодня нового руководителя Рады не смогли. Поэтому Рада в пятницу продолжит процедуру избрания спикера.

Добавим, что "за" отставку Разумкова сегодня проголосовало 284 нардепа.

Источник: УНН
Теги: ВР, Украина
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