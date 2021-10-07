Нардепа Николаенко, который голосовал против отставки Разумкова, удалили из чата фракции "Батькивщины"

КИЕВ. 7 октября. УНН. Народный депутат от фракции "Батькивщина" Андрей Николаенко заявил, что его удалили из фракционного чата. Нардеп связывает данное решение со своим голосованием против отзыва Дмитрия Разумкова с должности спикера ВР. Об этом он рассказал журналисту УНН.

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"Это всего лишь чат. Возможно кто-то случайно кнопкой ошибся и удалил случайно. Пока нет (не вернули - ред), возможно вернут. Однозначно это решение в фракции не принималось, и не принимается. Со мной на эту тему никто не коммуницировал и не предупреждал, что такое должно произойти, или что это связано как-то с моим голосованием, но других причин я просто не вижу. (Удалили - ред.) скорее, даже за то, что я проголосовал против (отставки Разумкова - ред.)", - рассказал Николаенко.

Детали

Он отметил, что завтра планирует уточнить у коллег причину удаления его с фракционного чата.

"Завтра увижу коллег в зале, если в них будет желание объяснить, что случилось, то я это объяснение услышу. Меня это удивило, но не могу сказать, что я прямо страшно разочарован. Если это такое решение и оно принято кем-то из фракционного руководства, то okay. Будем с этим, что-то решать", - сказал Николаенко.

Дополнение

На заседании Верховной Рады народные депутаты Украины отправили в отставку спикера Рады Дмитрия Разумкова.

Фракция политической партии "Батькивщина" отдала 20 голосов из 25 возможных "за" отзыв Разумкова. Против проголосовал только народный депутат Андрей Николаенко, другие депутаты фракции отсутствовали.

В общем отставку Разумкова поддержали 284 народных депутата.

Добавим

Ранее Дмитрия Разумкова, который на тот момент еще был спикером ВР, удалили с фракционного чата "Слуги народа" в мессенджере.