Разумков рассказал, пойдет на президентские выборы

КИЕВ. 8 октября. УНН. Бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков не исключает того, что он будет участвовать в президентских выборах. Об этом он сказал в беседе с BBC News Украина, пишет УНН.

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“Эксперты говорят: у нас в истории ни разу председатель Верховной Рады не смог стать президентом. Сегодня Верховная Рада эту преграду убрала. А дальше посмотрим. Начнутся выборы президента — увидим ”, - заявил Разумков.

Он добавил, что планирует создавать партию из людей, которые придерживаются тех принципов, которые были в 2019 году.

Дополнительно

Дмитрий Разумков пробыл на посту председателя Верховной Рады Украины и главы “Слуги народа” чуть больше двух лет. Он был политтехнологом и главным медийным “альтер эго” Владимира Зеленского.

Что было раньше

7 октября Верховная Рада отозвала Дмитрия Разумкова с должности председателя парламента. “За” отставку проголосовало 284 нардепа.

Инициатором отставки Разумкова официально стал глава фракции “Слуга народа” Давид Арахамия — он обратился за подписными листами, которые необходимы для запуска процедуры отставки председателя ВР. Подписи начали собирать во время так называемой Великой фракции СН, продолжалась в Трускавце 2-3 октября.

Народные депутаты 5 октября включили в повестку дня пленарного заседания на 7 октября вопрос об отставке председателя ВР Дмитрия Разумкова с должности и поручили Счетной палате провести финансовую проверку выполнения сметы Верховной Рады в текущем году.

Счетная палата, по обнародованной 6 октября информации представительницы “Слуги народа” Евгении Кравчук, еще 5 октября утвердила заключение о результатах выполнения сметы Верховной Рады в январе-августе 2021, он был передан народным депутатам.

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