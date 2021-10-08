Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,33 -0,0189  EUR: 30,44 0,0243 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Британский ледокол уже в Украине: в Антарктическом центре рассказали о "цене вопроса"
Британский ледокол уже в Украине: в Антарктическом центре рассказали о "цене вопроса"
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
12240

Разумков рассказал, пойдет на президентские выборы

Разумков рассказал, пойдет на президентские выборы

КИЕВ. 8 октября. УНН. Бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков не исключает того, что он будет участвовать в президентских выборах. Об этом он сказал в беседе с BBC News Украина, пишет УНН.

Цитата

“Эксперты говорят: у нас в истории ни разу председатель Верховной Рады не смог стать президентом. Сегодня Верховная Рада эту преграду убрала. А дальше посмотрим. Начнутся выборы президента — увидим ”, - заявил Разумков.

Он добавил, что планирует создавать партию из людей, которые придерживаются тех принципов, которые были в 2019 году.

Дополнительно

Дмитрий Разумков пробыл на посту председателя Верховной Рады Украины и главы “Слуги народа” чуть больше двух лет. Он был политтехнологом и главным медийным “альтер эго” Владимира Зеленского.

Что было раньше

7 октября Верховная Рада отозвала Дмитрия Разумкова с должности председателя парламента. “За” отставку проголосовало 284 нардепа.

Инициатором отставки Разумкова официально стал глава фракции “Слуга народа” Давид Арахамия — он обратился за подписными листами, которые необходимы для запуска процедуры отставки председателя ВР. Подписи начали собирать во время так называемой Великой фракции СН, продолжалась в Трускавце 2-3 октября.

Народные депутаты 5 октября включили в повестку дня пленарного заседания на 7 октября вопрос об отставке председателя ВР Дмитрия Разумкова с должности и поручили Счетной палате провести финансовую проверку выполнения сметы Верховной Рады в текущем году.

Счетная палата, по обнародованной 6 октября информации представительницы “Слуги народа” Евгении Кравчук, еще 5 октября утвердила заключение о результатах выполнения сметы Верховной Рады в январе-августе 2021, он был передан народным депутатам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Арахамия не боится, что Разумков попытается переманить часть фракции на свою сторону

Источник: УНН
Теги: выборы, Дмитрий Разумков
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.