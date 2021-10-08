Результаты финального слушания по "Скифскому золоту" объявят до конца месяца: Минюст озвучил позицию

КИЕВ. 8 октября. УНН. Музейная коллекция “Крым. Золотой остров в Черном море” — это культурное наследие Украины и подлежит возвращению на ее территорию. Об этом заявила заместитель Министра юстиции Валерия Коломиец, слова которой приводит пресс-служба Минюста.

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“Музейная коллекция „Крым. Золотой остров в Черном море“ — это культурное наследие Украины и подлежит возвращению на ее территорию. Это наша четкая позиция, основанная, в первую очередь, на нормах международного права, в частности положения Конвенции ЮНЕСКО, и положениях украинского законодательства, закрепляющих право собственности государства на спорные музейные объекты. Экспонаты, содержащиеся Музеем Алларда Пирсона в Нидерландах, подлежат возвращению на территорию Украины с последующей передачей на хранение в Музейном фонде нашего государства”, — отметила Коломиец.

Детали

В Минюсте напомнили, что результаты финального слушания по делу о “Скифском золоте” должно быть объявлено уже в конце октября.

Как писал УНН, решение должно быть объявлено в сентябре этого года, однако суд Амстердама перенес запланированную дату на 26 октября.



Контекст

14 декабря 2016 года Окружной суд Амстердама объявил решение о необходимости вернуть экспонаты Украины.



Суд признал, что предметы спорной музейной коллекции являются культурными ценностями, которые незаконно находятся на территории Нидерландов. Суд отметил, что музейные артефакты принадлежат государству Украина, которая имеет право требовать возврата музейной коллекции на основании положений Конвенции ЮНЕСКО.

Апелляционный суд Амстердама 11 марта 2019 года начал рассмотрение апелляционной жалобы музеев оккупированного Крыма по решению о возвращении в Украину “скифского золота”. В июле того же года суд Амстердама отложил вынесение решения по “скифскому золоту”.



В октябре 2020 года в Амстердаме удовлетворили ходатайство Украины об отводе одного из судей по делу о “скифском золоте”. Как сообщили тогда в МИД, отвод произошел из-за сомнения в беспристрастности судьи.

22 апреля Апелляционный суд Амстердама возобновил слушания по делу о “скифском золоте”, назначив нового судью для рассмотрения дела.