В Раде минутой молчания почтили память нардепа Полякова

КИЕВ. 8 октября. УНН. В Верховной Раде перед началом заседания в пятницу почтили минутой молчания память народного депутата Антона Полякова, который скончался сегодня ночью, передает корреспондент УНН.

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“Сегодня ночью ушел из жизни наш коллега, народный депутат Украины девятого созыва Антон Эдуардович Поляков. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Антона Эдуардовича и прошу почтить память нашего коллеги минутой молчания”, — сказал первый вице-спикер ВР Руслан Стефанчук, который ведет заседание.

Детали

После этого Стефанчук предоставил слово сопредседателю депутатской группы “За будущее”, в которой находился Поляков, Тарасу Батенко.

Как писал УНН, народные депутаты ранее отреагировали на смерть нардепа Антона Полякова, выразив соболезнования семье умершего.



Контекст

33-летнего народного депутата Антона Полякова в ночь на 8 октября обнаружили мертвым, полиция Киева устанавливает обстоятельства смерти нардепа, открыто производство по статье Уголовного кодекса об умышленном убийстве с пометкой “естественная смерть”.



Предварительно правоохранители установили, что мужчине стало плохо по дороге в такси, его пытались реанимировать врачи “скорой”, но констатировали смерть

Как заявила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова, причины смерти народного депутата Антона Полякова будут устанавливаться при вскрытии, которое состоится уже в ближайшие часы.