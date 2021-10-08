Верещук призвал Кабмин и Минобороны поторопиться с утверждением порядка предоставления госгарантий для оборонной промышленности

КИЕВ. 8 октября. УНН. Кабинет министров Украины медлит с разработкой Порядка предоставления госгарантий для финансирования оборонных контрактов. Об этом в своем Facebook написала член комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны, народный депутат от фракции “Слуга народа” Ирина Верещук, передает УНН.

Она напомнила, что 30 марта 2021 года президент Владимир Зеленский принял Указ о государственнои оборонном заказе. Указ обязал Кабмин разработать порядок предоставления госгарантий для финансирования оборонных контрактов в двухмесячный срок.

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“Уже октябрь: порядка нету, госгарантий нету, оборонная промышленность недофинансируется. Обращаюсь к Кабмину и Минобороны: просто возьмите и за неделю разработайте порядок предоставления госгарантий для оборонной промышленности. Это не так сложно, если действительно хотеть. Пожалуйста!”, — пишет Верещук.

Она добавила, что профильный комитет ВР планирует обратиться в Офис Президента по госгарантий по оборонным контрактам.

Напомним

30 марта 2021 года был издан Указ Президента Украины № 132/2021, которым введено в действие решение СНБО Украины об основных показателях государственного оборонного заказа на 2021 и 2022, 2023 года. По этому указу было предусмотрено привлечение государственных гарантий на сумму до 20 миллиардов гривен по кредитам для финансирования программ, связанных с повышением обороноспособности и безопасности государства на 2021 год. Разработку и утверждение условий предоставления государственных гарантий по оборонным контрактам было возложено на Кабинет Министров Украины.