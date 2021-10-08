Рада избрала Стефанчука новым спикером

КИЕВ. 8 октября. УНН. Верховная Рада в пятницу, 8 октября, избрала Руслана Стефанчука новым председателем Верховной Рады. Его кандидатуру ранее выдвинула фракция "Слуга народа", передает корреспондент УНН.

После рейтингового голосования, народные избранники 261 голосом приняли решение об избрании Стефанчука председателем ВР.

Детали

Кандидатов было трое. Во время рейтингового голосования свой голос за Стефанчука отдало 257 нардепов. Что касается еще двух претендентов во время рейтингового голосования не отдали достаточного количества голосов, а именно - за Алексея Гончаренко проголосовало 44 народных депутата, Яну Зинкевич поддержало 146 нардепов.

Что было раньше

Накануне председательствующая на заседании ВР вице-спикер Елена Кондратюк сообщила, что фракция "Слуга народа" предлагает на должность председателя Верховной Рады кандидатуру Руслана Стефанчука. Народные депутаты предложили на эту должность кандидатуры: Ярослава Железняка, Гео Лероса, Алексея Гончаренко и Яны Зинкевич. Они публично отказались от голосования из-за конфликта интересов. Позже во время своих выступлений Железняк и Лерос заявили самоотвод.



Добавим, что фракция "Слуга народа" предложила также кандидатуру Александра Корниенко на должность первого вице-спикера парламента.

Контекст

7 октября Верховная Рада отозвала Дмитрия Разумкова с должности председателя парламента. "За" отставку проголосовало 284 нардепа.

Инициатором отставки Разумкова официально стал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия - он обратился за подписными листами, которые необходимы для запуска процедуры отставки председателя ВР. Подписи начали собирать во время так называемой Большой фракции СН, которая проходила в Трускавце 2-3 октября.

Народные депутаты 5 октября включили в повестку дня пленарного заседания на 7 октября вопрос об отставке председателя ВР Дмитрия Разумкова с должности.