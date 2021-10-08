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Рада призвала ЕС признать перспективы членства Украины и начать спецдиалог по вопросам безопасности и обороны

Рада призвала ЕС признать перспективы членства Украины и начать спецдиалог по вопросам безопасности и обороны

КИЕВ. 8 октября. УНН. Верховная Рада в пятницу, 8 октября, приняла в целом проект постановления об обращении в Европарламент и к странам ЕС по приоритетным вопросам интеграции нашего государства в Евросоюз. Постановление поддержало 304 нардепа, передает корреспондент УНН.

Цитата:

"Этим заявлением Верховная Рада призовет Европейский парламент и государства-члены Европейского Союза к признанию перспективы членства Украины в ЕС в соответствии со ст. 49 договора о Европейском Союзе, ускорению и расширению сферы отмены ввозной пошлины в торговле, углублению сотрудничества в энергетической сфере, усилению инвестиционного и технологического сотрудничества между Украиной и ЕС, расширению сотрудничества в тех сферах, которые охвачены соглашением об ассоциации", - сказала во время представления законопроекта в ВР председатель комитета по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом Иванна Климпуш-Цинцадзе.

"Мы подчеркнем, что необходимо также начать специальный диалог между Украиной и ЕС по вопросам безопасности и обороны, поскольку это для нас является принципиальным вопросом", - добавила она.

Детали

Согласно документу, ВР поручила председателю парламента безотлагательно направить текст обращения в Европейский парламент и парламенты государств-членов ЕС.

В своем заявлении ВР, в том числе:

  • призывает к ужесточению санкций против Российской Федерации в связи с незаконной выдачей Россией паспортов гражданам Украины и принудительным привлечением украинских граждан к участию в выборах в Российской Федерации;
  • призывает Европейский парламент безотлагательно рассмотреть на пленарной сессии и принять меры для запрета проекта "Северный поток-2" как противоречащего нормам Третьего энергетического пакета ЕС, принципам Энергетического сообщества и несет риски для энергетической безопасности Европы.

Что было ранее

В сентябре президент Польши призвал ЕС предложить Украине, Молдове и другим странам-аспирантам перспективу членства.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Украина
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