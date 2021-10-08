В "Слуге народа" сообщили, что в регламентный комитет направили письмо об отстранении Третьяковой

КИЕВ. 8 октября. УНН. Народные депутаты написали письмо в регламентный комитет Верховной Рады о требовании отстранить председателя комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, народного депутата от "Слуги народа" Галину Третьякову на 5 дней от пленарных заседаний и от должности председателя комитета. Об этом в кулуарах Рады заявил, в том числе, глава президентской фракции СН Давид Арахамия и нардеп от СН Тарас Батенко, передает корреспондент УНН.

Цитата:

"Галина Третьякова покинула зал. Мы сегодня подписали от всей фракции письмо на регламентный комитет с тем, чтобы они это рассмотрели и отстранили ее на 5 дней от пленарных заседаний", - заявил Арахамия.

Детали

Отмечается, что "слуги народа" собрали перерыв в ВР по поводу высказывания Третьяковой в партийном чате. На перемене собрали подписи нардепов и кроме просьбы отстранить депутата от заседаний, требуется отстранить ее от должности председателя комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

Сейчас ожидается решение комитета.

Добавим

Во время заседания в Раде сегодня депутат от группы "Партия "За будущее" Игорь Палица заявил, что Третьякова в партийном чате "Слуг народа" отреагировала на смерть народного депутата Антона Полякова, заявив, что отныне "стало на одного врага меньше".

В свою очередь Третьякова отреагировала заявлением, что "когда люди, которые борются за свободу слова, которая гарантирована каждому человеку в зале Конституции, и считают, что они могут навязывать кому-то платки рта, то мне кажется, что "позор" это вам".

Председательствующий на заседании ВР Руслан Стефанчук заявил, что регламентный комитет Рады будет рассматривать отстранение от заседаний и в дальнейшем от должности председателя комитета Галины Третьяковой.

Контекст

Народный депутат Антон Поляков умер в ночь на 8 октября, открыто производство по статье Уголовного кодекса об умышленном убийстве с пометкой "естественная смерть". По сообщениям коллег-нардепов, смерть депутата Антона Полякова констатировали в 2:45.

Предварительно правоохранители установили, что мужчине стало плохо по дороге в такси, его пытались реанимировать врачи "скорой", но констатировали смерть. По словам водителя такси, пассажир сел в его машину возле остановки общественного транспорта в Днепровском районе Киева, после чего последнему стало плохо и у него началась тошнота.

При потерпевшем, по данным прокуратуры, обнаружено и изъято ценные вещи, документы, мобильный телефон и денежные средства. Автомобиль осмотрено и изъято, водителя допрашивали следователи.

По результатам вскрытия, смерть Полякова наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.