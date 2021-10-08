Стефанчук заявил, что Рада рассмотрит отстранения Третьяковой от пленарных заседаний из-за ее высказывания о смерти Полякова

КИЕВ. 8 октября. УНН. Первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что регламентный комитет Рады будет рассматривать отстранения от заседаний и в дальнейшем от должности председателя комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галину Третьякову. Об этом он заявил во время заседания, передает корреспондент УНН.

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“Будет письмо от руководителей фракций и групп, которое будет рассматривать регламентный комитет Верховной Рады об отстранении от заседаний и в дальнейшем от должности председателя комитета народного депутата Галины Третьяковой”, — заявил Стефанчук.

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Во время заседания в Раде сегодня депутат от группы “Партия “За будущее” Игорь Палица заявил, что депутат от “Слуги народа” Галина Третьякова в партийном чате “Слуг народа” отреагировала на смерть народного депутата Антона Полякова, заявив, что отныне “стало на одного врага меньше”.

В свою очередь Третьякова подтвердила эти слова заявлением, что “когда люди, которые борются за свободу слова, которая гарантирована каждому человеку в зале Конституцией, и считают, что они могут навязывать кому-то платки на рот, то мне кажется, что „позор“ это вам”.

Председатель фракции “Слуга народа” Давид Арахамия заявил, что в регламентный комитет направили письмо об отстранении Третьяковой от заседаний на 5 дней.

Смерть Полякова

Народный депутат Антон Поляков умер в ночь на 8 октября, открыто производство по статье Уголовного кодекса об умышленном убийстве с пометкой “естественная смерть”.

По сообщениям коллег-нардепов, смерть депутата Антона Полякова констатировали в 2:45.

Предварительно правоохранители установили, что мужчине стало плохо по дороге в такси, его пытались реанимировать врачи “скорой”, но констатировали смерть. По словам водителя такси, пассажир сел в его машину возле остановки общественного транспорта в Днепровском районе Киева, после чего последнему стало плохо и у него началась тошнота.

При потерпевшем, по данным прокуратуры, обнаружены и изъяты ценные вещи, документы, мобильный телефон и денежные средства. Автомобиль осмотрен и изъят, водителя допрашивали следователи.

По результатам вскрытия, смерть Полякова наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.