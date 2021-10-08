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В профильном комитете раскритиковали резонансный законопроект 5600, усиливающий налоговое давление на фермеров

В профильном комитете раскритиковали резонансный законопроект 5600, усиливающий налоговое давление на фермеров

КИЕВ. 8 октября. УНН. Принятие налогового законопроекта №5600 негативно повлияет на благосостояние и финансовое состояние отечественных фермеров. Об этом в комментарии УНН сообщила член комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина.

Речь идет о законопроекте №5600, которым предлагается обновить способ расчета налогов для фермеров. Так, законодатели хотят ввести "минимальное налоговое обязательство" (МНО) - это минимальная сумма налогов, которую должен платить человек (или предприятие), владеющий землей или использующий ее на правах аренды или эмфитевзиса и получающий с нее доходы.

Цитата:

"Приняв этот законопроект, государство нарушит принцип стабильности и ответственности. Люди, которые вкладывали свои деньги и ресурсы в землю, сейчас будут иметь систему налогообложения, точно не соответствующую ни одной базе налогообложения в существующем налоговом законодательстве. Сегодня мы с определенных доходов платим 5% налогов. Налоговая нагрузка у юридических лиц вообще составляет 1% с оборота. А людям, которые выращивают сельхозпродукцию, законодатель предлагает платить 19,5%. Это несправедливо", - заявила Южанина.

Она добавила, что законопроект приведет к обнищанию фермеров.

"Очевидно, что такая сумма налогов - это непомерная нагрузка для людей. Люди будут не только разочарованы: многие из них просто будут получать штрафы и накапливать штрафные санкции на ровном месте", - добавила Южанина.

Дополнение

В Главном научно-экспертном управлении ВР назвали последствия принятия законопроекта 5600: безработица, эмиграция и монополизация агросектора.

Кроме того, принятие этого законопректа, по словам экспертов, приведет к значительному удорожанию наипопулярнейших среди украинцев мяса - курятины. Ведь речь идет об изменении налогообложения птицеводов.

Источник: УНН
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