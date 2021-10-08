Рада зашла в вопрос об избрании первого заместителя председателя Верховной Рады

КИЕВ. 8 октября. УНН. Верховная Рада перешла к вопросу об избрании первого заместителя председателя парламента, передает корреспондент УНН.

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"Переходим к вопросу об избрании первого заместителя председателя Верховной Рады Украины ... Фракция "Слуга народа" вносит предложение по кандидатуре Корниенко Александра Сергеевича на должность первого заместителя председателя Верховной Рады Украины. Есть предложение от фракции "Европейская солидарность", - заявил председатель ВР Руслан Стефанчук.

Детали

Ирина Геращенко взяла слово и заявила о выдвижении кандидатуры Софии Федыны от фракции "ЕС".

После этого спикер объявил о перерыве в заседании для ознакомления аппаратом ВР документации.

Добавим

Ранее сегодня ВР избрала Руслана Стефанчука новым председателем Верховной Рады.



Контекст

7 октября Верховная Рада отозвала Дмитрия Разумкова с должности председателя парламента. "За" отставку проголосовало 284 нардепа.

Инициатором отставки Разумкова официально стал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия - он обратился за подписными листами, которые необходимы для запуска процедуры отставки председателя ВР. Подписи начали собирать во время так называемой Большой фракции СН, которая проходила в Трускавце 2-3 октября.

Народные депутаты 5 октября включили в повестку дня пленарного заседания на 7 октября вопрос об отставке председателя ВР Дмитрия Разумкова с должности.