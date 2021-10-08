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Это аморальная история: Устенко отреагировал на высказывание Третьяковой о смерти Полякова

Это аморальная история: Устенко отреагировал на высказывание Третьяковой о смерти Полякова

КИЕВ. 8 октября. УНН. Народный депутат от "Слуги народа" Алексей Устенко назвал "аморальной историей" инцидент относительно высказывания народного депутата Галины Третьяковой о смерти Антона Полякова. Об этом он заявил во время общения с журналистами в кулуарах Верховной Рады, передает УНН.

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"... Это просто аморально. Без отца остались двое детей, без мужа осталась жена ... Это фракция должна решить (снимать ли Третьякову с должности председателя профильного комитета - ред.), но должна быть какая-то позиция, это аморальная история. Человека уже нет, как бы ты к нему не относился, человеческая жизнь - это святое, как бы ты к нему не относился, должны быть выводы", - заявил Устенко.

Добавим

Во время заседания в Раде сегодня депутат от группы "Партия "За майбутнє" Игорь Палица заявил, что депутат от "Слуги народа" Галина Третьякова в партийном чате "Слуг народа" отреагировала на смерть народного депутата Антона Полякова, заявив, что отныне "стало на одного врага меньше".

В свою очередь Третьякова подтвердила эти слова заявлением, что "когда люди, которые борются за свободу слова, которая гарантирована каждому человеку в зале Конституции, и считают, что они могут набросить кому-то платок на рот, то мне кажется, что "позор" это вам".

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что в регламентный комитет направили письмо об отстранении Третьяковой от заседаний на 5 дней.

Источник: УНН
Теги: ВР, Украина, Слуга народа
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