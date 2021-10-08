После слов Третьяковой о Полякове из чата "Слуги народа" удалилось около 15 нардепов

КИЕВ. 8 октября. УНН. После высказывания народного депутата Галины Третьяковой о смерти Антона Полякова из чата "Слуги народа" удалилось около 15 нардепов. Об этом в кулуарах журналистам заявил народный депутат от СН, заместитель председателя комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Александр Качура, передает корреспондент УНН.

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"Я и еще где-то, наверное, 15 коллег, вообще удалились из этого чата. Я считаю, если в чате начинают такое писать, то в принципе он не нужен", - заявил Качура.

Детали

В частности, относительно наказания, Качура отметил, что это точно не может обойтись извинением.

Контекст

Во время заседания в Раде сегодня депутат от группы "Партия "За будущее" Игорь Палица заявил, что депутат от "Слуги народа" Галина Третьякова в партийном чате "Слуг народа" отреагировала на смерть народного депутата Антона Полякова, заявив, что отныне "стало на одного врага меньше".

В свою очередь Третьякова отреагировала заявлением, что "когда люди, которые борются за свободу слова, которая гарантирована каждому человеку в зале Конституцией, и считают, что они могут навязывать кому-то платки на рот, то мне кажется, что "позор" это вам". Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что в регламентный комитет направили письмо об отстранении Третьяковой от заседаний на 5 дней.

33-летнего народного депутата Антона Полякова в ночь на 8 октября обнаружили мертвым, открыто производство по статье Уголовного кодекса об умышленном убийстве с пометкой "естественная смерть".