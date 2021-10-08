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Медведчуку сообщили новое подозрение в государственной измене и пособничестве терроризму - Венедиктова

Медведчуку сообщили новое подозрение в государственной измене и пособничестве терроризму - Венедиктова

КИЕВ. 8 октября. УНН. Народному депутату Виктору Медведчуку сообщили о подозрении за государственную измену и содействие деятельности террористической организации. Об этом заявила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова во время брифинга в пятницу, передает корреспондент УНН.

Цитата

"Сегодня мы сообщили о подозрении народному депутату Виктору Медведчуку за государственную измену и содействие деятельности террористической организации", - сказала Венедиктова.

Детали

Речь, по словам Генпрокурора, не только о конкретном лице и объявлении подозрения, и не только о содействии в закупке угля с ВОТ в террористичних организациях "ДНР" и "ЛНР".

"Это вопрос государственной измены и того, как отдельные украинские политики и чиновники в разгар войны играли на стороне России, пренебрегали интересами Украины и строили совместные с террористами схемы", - добавила она.

Напомним

Как писал УНН, в мае народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку было сообщено о подозрении в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым.

Источник: УНН
Теги: Медведчук, Украина, госизмена
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