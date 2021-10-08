Труханов заявил, что у него нет денег под залог в 120 миллионов гривен

КИЕВ. 8 октября. УНН. Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что залог в размере 120 миллионов гривен необоснованно высок и назвал требование обвинения издевательством. Об этом он заявил во время подхода к прессе в перерыве между заседаниями в Высшем антикоррупционном суде, где ему избирают меру пресечения.

“У меня нет таких денег. Прокуроры заявляют, что я в прошлом году купил себе квартиру, и это значит, что у меня есть соответствующие средства... Где я возьму такие деньги. Это что — издевательство надо мной?”, — возмутился Труханов.

Кроме того, мэр считает, что вариант содержания под стражей не имеет смысла, так как за годы разбирательств в судах он неоднократно имел возможность покинуть Украины, однако, не воспользовался этим.

“Какие риски, зачем сейчас просить о содержании под стражей? Я за 4,5 года не убежал”, — подытожил мэр.

В контексте

6 октября детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили о подозрении 16 лицам в незаконном завладении активами территориальной общины Одессы и легализации незаконно полученных доходов. В их числе и мэр Одессы.