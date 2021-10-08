Баканов заявил, что по делу Медведчука отрабатывают версию о причастности Порошенко и Гонтаревой

КИЕВ. 8 Октября. УНН. Другого варианта чем отрабатывать версию о причастности пятого президента Украины, а ныне народного депутата Петра Порошенко и бывшей главы НБУ Валерии Гонтаревой к схеме подрыва энергонезависимости Украины, в которой подозревают Виктора Медведчука, невозможно. Об этом сказал во время брифинга председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов, передает КорреспондентУНН.

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“В части вопроса относительно Петра Алексеевича (Порошенко — ред.) и госпожи Гонтаревой (Валерия Гонтарева, глава НБУ до 2018 года — ред.) — сложный вопрос. На самом деле, по состоянию на сегодня, мы не разглашаем в интересах следствия других фигурантов. Вместе с тем, учитывая то, что мы увидели, другого варианта чем отрабатывать версию о причастности господина Порошенко и госпожой Гонтаревой к этому процессу просто невозможно”, — сказал Баканов.

Детали

С его слов, если соответствующие доказательства будут собраны, правоохранители выйдут на еще один брифинг и сообщат об этом обществу.

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Добавим

На аудиозаписях, обнародованных СБУ, фигуранты дела упоминают также и о президенте Украины и главе Национального банка.

Контекст

Народному депутату Виктору Медведчуку 8 октября сообщили о подозрении за государственную измену и содействие деятельности террористической организации.