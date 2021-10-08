Скандал из-за высказываний Третьяковой в чате СН и новый спикер ВР Стефанчук - фоторепортаж из ВР

КИЕВ. 8 октября. УНН. Одна из самых эмоциональных недель в ВР завершилась известием о смерти нардепа Антона Полякова, скандалом из-за высказываний "слуги народа" Галины Третьяковой и избранием нового главы ВР Руслана Стефанчука. Как все это происходило - смотрите в фоторепортаже УНН.

Детали

Верховная Рада сегодня начала заседание с минуты молчания в память о народном депутате Антоне Полякове.

Впоследствии, в партийном чате руководитель гуманитарной подгруппы ТКГ, народный депутат от “Слуги народа” Галина Третьякова отреагировала на смерть Полякова, заявив, что отныне “стало на одного врага меньше”.

В реакции на ее высказывание, Руслан Стефанчук, который вел заседание, заявил, что регламентный комитет Рады будет рассматривать отстранение Галины Третьяковой от заседаний и в дальнейшем от должности председателя комитета.

Третьякова потом заявила, что “когда люди, которые борются за свободу слова, которая гарантирована каждому человеку в зале Конституции, и считают, что они могут накинуть кому-то платок на рот, то мне кажется, что „позор“ это вам”.

Также сегодня Рада избрала нового спикера ВР. Кресло Разумкова занял Руслан Стефанчук.

Кандидатов было трое. Во время рейтингового голосования свой голос за Стефанчука отдали 257 нардепов. За еще двух претендентов во время рейтингового голосования не отдали достаточного количества голосов, а именно - за Алексея Гончаренко проголосовало 44 народных депутатов, Яну Зинкевич поддержало 146 нардепов.

Позже, Верховная Рада закрыла пленарное заседание, так и не избрав первого заместителя Стефанчука.

Однако, “Слуга народа" внесла предложение по кандидатуре Корниенко на эту должность. Кроме того, от фракции “Европейская солидарность” прозвучало предложение избрать на эту должность нардепа Софию Федину.

Дополнение

7 Октября Верховная Рада отозвала Дмитрия Разумкова с должности главы парламента. "За" отставку проголосовало 284 нардепа.

Инициатором отставки Разумкова официально стал глава фракции “Слуга народа” Давид Арахамия — он обратился за подписными листами, которые необходимы для запуска процедуры отставки председателя ВР. Подписи начали собирать во время так называемой Большой фракции СН, что прошла в Трускавце 2-3 октября.



Народные депутаты 5 октября включили в повестку дня пленарного заседания на 7 октября вопрос об отставке председателя ВР Дмитрия Разумкова с должности.