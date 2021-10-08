Захват кораблей в Керченском проливе: Зеленский сформировал делегацию на слушания по делу Украины против РФ

КИЕВ. 8 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав делегации для участия в слушаниях Арбитражного трибунала по делу Украины против России о задержании украинских военно-морских судов и членов их экипажей. Об этом УНН стало известно с официального сайта главы государства.

Детали

В частности, Главой делегации и агентом Украины стала директор Департамента международного права Министерства иностранных дел Украины Оксана Золотарева.

В состав делегации вошли представитель Украины при ЕС, заместитель агента Украины Всеволод Ченцов, помощник командующего Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины по правовой работе — начальник юридической службы Леонид Залюбовский, заместитель директора департамента — начальник отдела международных споров Департамента международного права МИД Андрей Пасечник, начальник штаба — заместитель командующего ВМС ВСУ Андрей Тарасов.

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“Разрешить главе делегации привлекать в установленном порядке для обеспечения работы делегации представителей государственных органов, адвокатов, советников, экспертов и технических работников. Главе делегации осуществлять с привлечением представителей государственных органов подготовку и подачу процессуальных документов, позиционных, доказательных и других материалов, необходимых для рассмотрения дела Украины против Российской Федерации относительно задержания украинских военно-морских судов и членов их экипажей”, — говорится в сообщении.

Напомним

25 ноября 2018 года Российской Федерацией в Черном море было захвачено 3 украинских военно-морских судна “Бердянск”, “Никополь” и “Яны Капу” и 24 членов их экипажей, осуществляющих мирный проход из порта Одессы в порт Бердянск.

Впоследствии, Украина получила первый процедурный приказ Арбитражного Трибунала по делу о нарушении иммунитета трех украинских военно-морских судов и 24 членов их экипажей (Украина против Российской Федерации) Конвенции ООН по морскому праву.