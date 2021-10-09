Не услышал адекватных объяснений: Зеленский обратил внимание на задержку с избранием главы САП после заявления США и ЕС

КИЕВ. 9 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский обратил внимание на срыв заседания комиссии, которая отвечает за избрание руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), отметив, что не услышал адекватных объяснений относительно задержки конкурса. Об этом он написал в своем Twitter, после соответствующего заявления со стороны США и ЕС, пишет УНН.

Цитата:

“Не услышал адекватных объяснений задержки конкурса для избрания нового руководителя САП. Члены конкурсной комиссии должны выполнить свой долг, как положено. Для Украины эффективность работы антикоррупционных институтов является приоритетом”, - заявил Зеленский, продублировав сообщение на украинском и английском языках.

Добавим

До этого, также 9 октября, Европейский Союз и Соединенные Штаты Америки выразили разочарование из-за срыва заседания комиссии, которая отвечает за избрание руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

В частности, ЕС и США призвали отборочную комиссию восстановить работу без дальнейших задержек, поскольку остановка процесса отбора подрывает работу антикоррупционных органов, созданных Украиной и ее международными партнерами.

По сообщениям, кандидаты на руководящие должности в САП должны были сегодня, 9 октября, выполнить практическое задание. Но заседание было сорвано из-за отсутствия кворума. Остались фактически финальные этапы конкурса.

Не услышал адекватных объяснений задержки конкурса для избрания нового руководителя САП. Члены конкурсной комиссии должны выполнить свой долг, как положено. Для эффективность работы антикоррупционных институтов является приоритетом. — Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) October 9, 2021

Контекст

В сентябре 2020 года Верховная Рада поддержала проект постановления № 4104 об определении представителей Верховной Рады Украины в состав комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в САП.

После этого международные дипломаты заявили, что комиссия должна начать прозрачный процесс, в основе которого — добродетель и заслуги кандидатов. От этого будет зависеть дальнейшая поддержка ЕС и США.

13 октября 2020 года прошло первое заседание комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в САП. Так, заседание началось с того, что члены комиссии больше часа спорили об участии в работе комиссии одного из выбранных ее членов.