Полиция не зафиксировала серьезных нарушений правопорядка на акции, проходящей под домом Порошенко

КИЕВ. 10 октября. УНН. Полиция Киевской области продолжает обеспечивать публичную безопасность и порядок во время проведения мирной акции в Козине. Об этом УНН сообщили в полиции области.

Детали

В полиции сообщили, что на 12:00 серьезных нарушений правопорядка не зафиксировано.

Сейчас публичный порядок в Козине обеспечивают более 80 работников Обуховского районного управления полиции, полиции диалога и спецназовцев. На месте находится руководство ГУНП в Киевской области и руководство Обуховского РУП.

Полиция Киевской области призвала участников акции соблюдать в своих действиях нормы действующего законодательства и не нарушать общественный порядок.

В ночь с 9 на 10 октября между участниками акции неоднократно возникала толкотня, которую полиция регулярно прекращала, не допуская дальнейшего развития конфликта.

Напомним

9 октября в полночь в Козине рядом с домом пятого президента Украины Петра Порошенко началась акция протеста двух общественных организаций с противоположными точками зрения на политическую ситуацию в стране. Акция сопровождалась столкновениями и попытками прорваться к дому Порошенко.