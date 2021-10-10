Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,33 0,0000  EUR: 30,44 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Ударит 5-градусный ночной мороз, но ненадолго: синоптики дали прогноз до середины октября
Ударит 5-градусный ночной мороз, но ненадолго: синоптики дали прогноз до середины октября
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
40035

Полиция не зафиксировала серьезных нарушений правопорядка на акции, проходящей под домом Порошенко

Полиция не зафиксировала серьезных нарушений правопорядка на акции, проходящей под домом Порошенко

фотогалерея

КИЕВ. 10 октября. УНН. Полиция Киевской области продолжает обеспечивать публичную безопасность и порядок во время проведения мирной акции в Козине. Об этом УНН сообщили в полиции области.

Детали

В полиции сообщили, что на 12:00 серьезных нарушений правопорядка не зафиксировано.

Сейчас публичный порядок в Козине обеспечивают более 80 работников Обуховского районного управления полиции, полиции диалога и спецназовцев. На месте находится руководство ГУНП в Киевской области и руководство Обуховского РУП.

Полиция Киевской области призвала участников акции соблюдать в своих действиях нормы действующего законодательства и не нарушать общественный порядок.

В ночь с 9 на 10 октября между участниками акции неоднократно возникала толкотня, которую полиция регулярно прекращала, не допуская дальнейшего развития конфликта.

Напомним

9 октября в полночь в Козине рядом с домом пятого президента Украины Петра Порошенко началась акция протеста двух общественных организаций с противоположными точками зрения на политическую ситуацию в стране. Акция сопровождалась столкновениями и попытками прорваться к дому Порошенко.

Источник: УНН
Теги: протесты, полиция, Петр Порошенко
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.