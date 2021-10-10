В Украину прибыла техническая помощь от США

КИЕВ. 10 октября. УНН. В аэропорт "Борисполь" сегодня прибыл самолет с грузом международной технической помощи от Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны, передает УНН.

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"В рамках реализации предоставления дополнительной безопасности помощи от правительства Соединенных Штатов Вооруженным Силам Украины по результатам договоренностей, достигнутых во время недавнего визита Президента Владимира Зеленского в США, в Украину прибыли грузы международной технической помощи", - говорится в сообщении.

Детали

Кроме ранее согласованного объема в 250 млн долларов, Украина получает от американских партнеров медицинское имущество, вооружение, необходимые боеприпасы, высокоточное вооружение и средства радиолокационного наблюдения еще на 60 млн долларов. Грузы будут поступать несколькими партиями.

В целом, начиная с 2014 году Украина получила материально-технической поддержки от США на общую сумму более 2 млрд долларов.

Напомним

В начале сентября 2021 в рамках рабочего визита Президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты Америки было подписано Рамочное соглашение по стратегическим основа оборонного партнерства между Министерствами обороны Украины и США и Соглашение между Правительством Украины и Правительством Соединенных Штатов Америки о проектах в сфере исследований, разработок, испытаний и оценки.



