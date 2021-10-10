Украина присоединилась к программе ЕС по исследованиям и инновациям

КИЕВ. 10 октября. УНН. Украина присоединится к программе Евросоюза по исследованиям и инновациям, бюджет которой составляет почти 100 млрд евро. Об этом, как пишет УНН, уведомить премьер-министр Денис Шмыгаль на своей странице в Facebook.

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"Украина присоединится к программе Евросоюза по исследованиям и инновациям, бюджет которой составляет почти 100 млрд евро. На этой неделе мы одобрили проект распоряжения Президента о полномочиях Министра образования и науки на подписание соглашения о присоединении Украины к программе "Горизонт Европа"", - написал Шмыгаль.

Целью программы является решение глобальных проблем и содействие промышленной модернизации. По словам премьера, для Украины это открывает новые горизонты сотрудничества со странами ЕС во всех научных сферах, а также дает дополнительные финансовые возможности для наших научных учреждений. Кроме того, распоряжение предусматривает присоединение и к программе "Евроатом" по исследованию и обучению в области атомной энергетики.

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