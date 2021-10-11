Арбитражный Трибунал сегодня начнет слушания по делу Украины против России: чего ждать

КИЕВ. 11 октября. УНН. Арбитражный Трибунал в Гааге в понедельник, 11 октября, начинает слушания в рамках дела Украины против России относительно задержания трех украинских военно-морских суден и двадцати четырех членов их экипажей, пишет УНН.

Детали

Так, на данном этапе слушания касаются вопроса юрисдикции, что означает что по их итогам финального решения ожидать не стоит.

Известно, что слушания будут проходить в гибридном формате, при котором некоторые члены делегаций сторон и члены состава арбитража присоединятся к процессу лично, другие — посредством видеоконференции.

В соответствии с графиком, слушания пройдут в два раунда.

Так, сегодня, 11 октября, Российская Федерация представит свой первый раунд устных аргументов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Захват кораблей в Керченском проливе: Зеленский сформировал делегацию на слушания по делу Украины против РФ



Во вторник, 12 октября, Украина проведет первый раунд устных аргументов. 14 октября РФ представит второй раунд устных аргументов, а 15 октября то же сделает Украина.

При необходимости дополнительное заседание слушания состоится в субботу, 16 октября 2021 года.

Отметим, что вступительное заявление, сделанное представителями каждой из сторон в первом раунде устных выступлений, будет транслироваться на сайте суда в режиме реального времени.



В остальном же до конца слушания публичный доступ к слушаниям в любой форме будет недоступен.

Позиция Украины

Как отметил ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, дело для Украины является очень важным.

“Мы доказываем противоправность поведения РФ по отношению к нашему государству, незаконность задержания и содержания украинских военных кораблей и противоправного судилища против наших моряков, которые 9 месяцев провели в российской тюрьме”, — заявил министр.



Также, по его словам, дело является определяющим для мира, поскольку Украина доказывает фактами и юридическими позиции, что абсолютный иммунитет военных кораблей является основополагающим принципом и обязанностью согласно международному морскому праву, и должен придерживаться всеми странами, а его нарушения караются.

Добавим, что ранее в МИД ожидали получить решение по этому и другим межгосударственным спорам с РФ не ранее 2022 года.



Захват суден и начало спора

25 ноября 2018 года Российской Федерацией в Черном море было захвачено 3 украинских военно-морских судна “Бердянск”, “Никополь” и “Яны Капу” и 24 членов их экипажей.

1 апреля 2019 года Украина уведомила Россию, что она начинает обязательный арбитраж в соответствии с приложением VII Конвенции ООН по морскому праву. Одновременно Украина обратилась в Международный трибунал по морскому праву (ITLOS) с просьбой немедленного назначения временных мер для Украины с целью освобождения ее военно-морских кораблей и 24 военнослужащих, учитывая неотложность ситуации.

Международный трибунал по морскому праву в Гамбурге рассматривал лишь вопрос применения временных мер, учитывая срочность ситуации и необходимости немедленного освобождения наших моряков и военно-морских судов.

25 мая 2019 года Международный трибунал по морскому праву издал Приказ, согласно которому Российская Федерация должна немедленно освободить украинские корабли, а также немедленно освободить задержанных моряков и позволить им вернуться в Украину.

Несмотря на обязательный характер Приказа Международного трибунала по морскому праву, Россия игнорировала его в течение почти 6 месяцев, а суда вернула в нарушение требований настоящего Приказа как вещественные доказательства в уголовном процессе.

Первые процессуальные слушания Арбитражного трибунала по делу о нарушении РФ иммунитета трех украинских военно-морских судов и двадцати четырех членов их экипажей состоялись 21-22 ноября 2019 года в Гааге в помещении Постоянной третейской палаты.

В течение указанных слушаний были обсуждены временные рамки рассмотрения дела, вопрос транспарентности, то есть публичного доступа к материалам дела, утверждены процессуальные документы, в частности Регламент Арбитражного трибунала.

В мае 2020 года Украина подала на рассмотрение суда меморандум в данном деле.