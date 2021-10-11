Саммит Украина-ЕС уже завтра: среди ожидаемых к подписанию - соглашение об "открытом небе"

КИЕВ. 11 октября. УНН. На полях саммита Украина-ЕС, который состоится 12 октября, планируется подписание ряда соглашений, в частности об общем авиационном пространстве, которое называют соглашением об "открытом небе". О таких планах ранее сообщила журналистам вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, пишет УНН.

Цитата:

"Мы ожидаем в этом году, и в ходе саммита... подписания долгожданного соглашения об общем авиационном пространстве, которое предусматривает либерализацию пассажирских и грузовых воздушных перевозок - это еще одно измерение для нашей зоны свободной торговли", - сказала Стефанишина.

Детали

По ее словам, кроме этого запланировано подписание еще ряда важных соглашений.

"Это будут и соглашения о получении Украиной новых пакетов средств от европейских финансовых институтов на развитие инфраструктуры, а также подписание новых соглашений об участии Украины в программах "Креативная Европа" и "Горизонт Европейского Союза", - отметила вице-премьер.

По словам Стефанишиной, одна программа касается поддержки культуры и культурного обмена, позволяет украинским художникам и культурной среде участвовать в выставках, получать гранты с другими государствами. Вторая программа касается поддержки украинской научной среды и возможности работать с академической средой ЕС.

Добавим

Ранее сообщалось, что Евросоюз планирует усилить критику российской агрессии на востоке Украины на нынешнем саммите Украина-ЕС в Киеве.

23-й саммит Украина-ЕС состоится 12 октября этого года в Киеве.