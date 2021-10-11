Премьер Грузии исключил передачу Саакашвили Украине

КИЕВ. 11 октября. УНН. Грузинские власти исключают передачу экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в Украину. Об этом в понедельник сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили журналистам, пишет УНН со ссылкой на местный “Первый канал”.

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“Исключено. Я на 100% подтверждаю, что его (Саакашвили) никто никуда не передаст. Во-первых, этого никто и не требует. Минимум через шесть лет он сможет поехать в любую страну”, — сказал Гарибашвили, отвечая на вопрос, собираются ли власти передавать Саакашвили Украине.

Детали

Как отметил глава правительства Грузии, бывшему президенту придется просидеть в тюрьме все шесть лет, на которые он был осужден. “Чем раньше осознает заключенный Саакашвили эту реальность, тем лучше для него и его команды”, — добавил Гарибашвили.

Контекст

1 октября премьер-министр Грузии Гарибашвили заявил, что третий президент страны Саакашвили был задержан в Грузии. Саакашвили приехал в Грузию через 8 лет после эмиграции.

После задержания Саакашвили поместили в колонию Рустави.

Украинская власть отреагировала на это, ведь Саакашвили имеет украинское гражданство. МИД пригласил руководителя посольства Грузии в Украине для получения официальной информации об основаниях и обстоятельствах задержания Саакашвили. 2 октября временно поверенный Грузии в Украине сообщил МИД об этом. Впоследствии это сделал и новый посол.

4 октября Саакашвили в пенитенциарном заведении в Грузии посетила украинский консул.

Третий президент Грузии Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, сразу после этого против него возбудили уголовные дела. Саакашвили, как сообщалось, признан тбилисским судом виновным в превышении служебных полномочий и заочно приговорен к трем и шести годам лишения свободы по двум уголовным делам. Еще два уголовных дела по тем же статьям, по сообщениям, рассматриваются в судебных инстанциях.