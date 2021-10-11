Горвласть Харькова не смогла обьяснить платную рекламу Терехова на страницах FB

КИЕВ. 11 октября. УНН. Игорь Терехов неоднократно заявлял о том, что харьковская городская власть максимально открыта и прозрачна, но за чей счет оплачивается его политическая реклама в Facebook - прокомментировать в ответ на информационный запрос УНН не смогли.

Детали

Страница в Facebook под названием “Адміністрація Київського району Харківської міської ради” потратила 180 долларов на политическую рекламу временного мэра Терехова.

Под каждой публикацией имеется подпись, что реклама оплачена Рекламным агентством KHARKIVADS. УНН обратилось в Харьковский городской совет с просьбой прокомментировать данную информацию и пояснить, кто выступал спонсором.

Однако за три недели ответа не поступило.

Ранее

Специалисты Опоры также подсчитали суммы затрат других страниц FB, на которых публикуется реклама о Терехове или поддерживается его кандидатура — за 3 месяца она составила более 13 тыс. долларов.

“За три месяца эта сеть потратила более 13 тысяч долларов на более чем тысячу рекламных сообщений. Все эти страницы рекламируют очень похожие сообщения с критикой, направленной против Юлии Светличной и Михаила Добкина. В то же время об Игоре Терехове на страницах рассказывается без всякого намека на негатив”, — сообщили специалисты.

К слову

Критики считают, что Терехов использует бюджетные деньги для личного пиара накануне выборов мэра Харькова, которые состоятся 31 октября.