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ЕС расширил санкции за подрыв территориальной целостности Украины: кто попал в “черный список”

ЕС расширил санкции за подрыв территориальной целостности Украины: кто попал в “черный список”

КИЕВ. 11 октября. УНН. Совет ЕС принял решение добавить еще восемь человек в список персональных санкций против РФ, введенных после начала временной оккупации Крыма. Информация опубликована в Официальном журнале ЕС, пишет УНН.

Цитата:

“Совет (ЕС - ред.) сегодня решил наложить ограничительные меры на еще 8 человек за активную поддержку действий и реализацию политики, которая подрывает или угрожает территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины”, — говорится в комюнике касательно принятого решения.

Детали

Отмечается, что в список указанных лиц входят сотрудники правоохранительных органов — судьи, прокуроры и сотрудники служб безопасности, “ответственные за соблюдение российского законодательства в незаконно аннексированных Крыму и Севастополе”.

Эти люди, в частности, принимали “предвзятые решения по политически мотивированным делам”, “преследовали или подавляли противников незаконной аннексии Крыма и Севастополя”.

Согласно заявлению, в санкционном списке ЕС теперь в общей сложности 185 человек и 48 юридических лиц. Санкции включают замораживание активов — включая запрет на предоставление средств — и запрет на поездки на территорию ЕС.

Кто попал под санкции

Список пополнился как россиянами, так и граждан, которые ранее имели украинское гражданство, а именно:

  1. Михаил Николаевич Белоусов, гражданство Украины и РФ, судья Киевского районного суда г. Симферополя. “Он принимал несколько необъективных решений по политически мотивированным делам против противников незаконной аннексии Крыма и Севастополя”.
  2. Андрей Николаевич Долгополов, гражданство Украины и РФ, председатель Киевского районного суда г. Симферополя. “Он принимал несколько необъективных решений по политически мотивированным делам против противников незаконной аннексии Крыма и Севастополя”.
  3. Евгений Сергеевич Колпиков, гражданство РФ, прокурор военной прокуратуры Южного военного округа РФ в Ростове-на-Дону. “Он привлек к ответственности проукраинских активистов, притесняемых за противодействие аннексии Крымского полуострова Российской Федерацией. Он предъявил обвинения в суде Российской Федерации гражданам Украины, насильно вывезенным с оккупированного Крымского полуострова”.
  4. Магомед Фарманович Магомедов, следователь по особым делам Первого следственного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета России по так называемой "Республике Крым" (временно оккупированная АР Крым) и городу Севастополю. “Он участвовал в политически мотивированных уголовных расследованиях в отношении руководителей Меджлиса крымскотатарского народа, преследуемых за их активное противодействие незаконной аннексии Крымского полуострова”.
  5. Леонид Владимирович Михайлюк, гражданство РФ, глава Федеральной службы безопасности (ФСБ) в Крыму и Севастополе и регионального антитеррористического комитета. “Он руководил силами ФСБ, которые усилили кампанию подавления противников незаконной оккупации Крымского полуострова Российской Федерацией. Некоторые из проукраинских активистов, задержанных подчиненными ему подразделениями ФСБ, были насильно переведены в Краснодар и Ростов-на-Дону в России”.
  6. Виктор Анатольевич Можелянский, гражданство Украины и РФ, заместитель председателя Центрального районного суда Симферополя и бывший судья Киевского районного суда Симферополя. “Он принимал несколько необъективных решений по политически мотивированным делам против противников незаконной аннексии Крыма и Севастополя”.
  7. Галина Владимировна Редько, гражданство Украины и РФ, судья Верховного суда так называемой "Республики Крым" (временно оккупированная АР Крым). “Она принимала несколько необъективных решений по политически мотивированным делам против противников незаконной аннексии Крыма и Севастополя”. 
  8. Владимир Николаевич Терентьев, гражданство РФ, начальник Главного следственного управления Следственного комитета России по так называемой "Республике Крым" (временно оккупированная АР Крым) и г. Севастополю. “Он курировал деятельность Комитета по политически мотивированным делам против проукраинских активистов, которых преследовали за их действия, направленные на противодействие незаконной аннексии и восстановление территориальной целостности Украины. Он руководил работой следователей по уголовным делам и тем самым активно поддерживал действия и проводил политику, которая подрывает или угрожает территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины”.

Дополнение

С марта 2014 года ЕС накладывает ограничительные меры против России, в том числе против определенных секторов российской экономики и индивидуальные ограничительные меры в ответ на умышленную дестабилизацию Украины и незаконную аннексию Россией Крыма и города Севастополя.

В сентябре Совет ЕС продлил на шесть месяцев ограничительные меры в отношении физических и юридических лиц РФ за нарушение территориальной целостности Украины.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Россия, санкции, Крым, Украина
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