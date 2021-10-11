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“Слуги” от Зеленского начали перебегать в “УДАР Виталия Кличко” - экс-депутат

“Слуги” от Зеленского начали перебегать в “УДАР Виталия Кличко” - экс-депутат

КИЕВ. 11 октября. УНН. Представители партии президента Владимира Зеленского “Слуга народа” вливаются в ряды партии “УДАР Виталия Кличко”. Об этом сообщает экс-депутат Андрей Денисенко, передает УНН.

Детали

В частности, в Днепропетровской области руководителем штаба партии “УДАР” назначен экс-глава облсовета, действующий депутат от “Слуги народа” в Днепропетровском облсовете Святослав Олийнык. Городской штаб возглавил депутат Верховной Рады от “Слуги народа” Кирилл Нестеренко.

По словам экс-депутата Андрея Денисенко, публичных представлений на месте не было. При этом он добавил, что на совещаниях в центральном штабе “эти двое участвуют как региональные руководители и проходят в этой роли в соответствующих штабных документах уже с середины сентября”.

Источник: УНН
Теги: Украина, УДАР, Слуга народа
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