Зеленский обсудил с Макроном и Меркель подготовку саммита "Нормандской четверки"

КИЕВ. 11 октября. УНН. Президент Украины обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном вопрос достижения мира на Донбассе и подготовку к проведению очередного саммита "Нормандской четверки". Об этом УНН сообщает со ссылкой на ОПУ.

Сообщается, что Президент Украины Владимир Зеленский провел видеоконференцию с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном.

Цитата

"Глава Украинского государства поблагодарил ФРГ и Францию за неизменную позицию в поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, а также активное участие в переговорах в нормандской формате до сих пор, выразив надежду на такое же активное участие и в будущем. Было обсуждено дальнейшие шаги с целью мирного урегулирования на Донбассе, а также подготовку к проведению очередного саммита "Нормандской четверки"", - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что стороны отметили, что ожидают от этого саммита конструктива и достижения договоренностей по согласованных последовательных шагах, которые смогут обеспечить установление устойчивого мира на Донбассе. Лидеры трех государств обсудили предложения относительно договоренностей, которые могли бы быть рассмотрены на саммите в нормандской формате.

Зеленский проинформировал собеседников о ситуации с безопасностью на востоке страны, а также об усилиях, которые прилагает украинская сторона с целью достижения мира.

Немецкий и французский лидеры поздравили весомые практические шаги украинской стороны, направленные на урегулирование конфликта. Они заверили, что их государства и в дальнейшем будут прилагать все необходимые усилия для мирного урегулирования на Донбассе.

"Участники встречи отметили важность соблюдения сторонами обязательств, взятых на себя в Париже в декабре 2019 года, и согласились с необходимостью детального обсуждения состояния их выполнения во время следующего саммита "Нормандской четверки", - говориться в сообщении.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрона пообещали поставить эти вопросы во время своего разговора с Президентом РФ Владимиром Путиным.

Дополнение

Украина работает над тем, чтобы встреча лидеров "нормандского формата" состоялась до конца каденции канцлера Германии Ангелы Меркель.



Контекст

Последняя встреча в "нормандском формате" состоялась два года назад в декабре 2019 года в Париже. Лидеры Украины, России, ФРГ и Франции обсудили конфликт на Донбассе и выступили за перемирие, внесенные в законодательство Украины поправок в соответствии с Минскими договоренностями и закрепление формулы Штайнмайера. Однако большая часть пунктов соглашения "нормандской четверки" так и осталась нереализованными. При этом стороны переговоров постоянно обвиняют друг друга в невыполнении своих обязательств.