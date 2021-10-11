Отставка Любченко: политолог оценил вероятность взятки в 5 млн долларов

КИЕВ. 11 октября. УНН. Вбросы в анонимных телеграмм-каналах не стоит воспринимать за чистую монету. Таким образом легко превратить чиновника в “токсичного” для власти или намекнуть ему, что кадровое решение уже принято. Такое мнение высказал на своей странице в Facebook политолог Вадим Карасев, комментируя потенциальные кадровые перестановки в правительстве, передает УНН.

Детали

Он напомнил, что вопрос кадровых ротаций, который обсуждали в кулуарах парламента и — с подачи правящего монобольшинства — в СМИ еще с конца июля, так и не закончился конкретным результатом.

“Вначале смену едва ли не всего состава Кабмина нам обещали на начало осени, затем — на поездку „Слуг народа“ в Трускавец, вот недавно Давид Арахамия озвучил очередную „контрольную дату“ — 18 октября. Хотя и это далеко не гарантия, что социальный лифт вообще будет перемещать кого-то по властной вертикали”, — написал политолог.

Более того, по его словам, вполне вероятно, что даже масштабное переформатирование Кабмина не приведет к отставке премьера, который всех устраивает.

“Глупо отрицать, что мы стали свидетелями сдвига в методах информационных манипуляций, которые власть ведет через подконтрольные либо слишком доверчивые СМИ, воспринимающие любое шептание на ухо как „важный инсайд“. Очевидно, что, называя отдельные фамилии, руководителей ведомств как минимум „приглашают к диалогу“ — обсудить достижения, наметить план „исправления“, изменить вектор „реформ“. В какой форме проходит такой „диалог“ — через открытое заседание фракции, либо через ужин в дорогом загородном ресторане — это уже вопрос десятый”, — отметил Карасев.

По его мнению, многим из министров, которые могут быть отставлены, есть что терять, в частности, различные схемы, куда уже давно интегрированы и родственники, и подконтрольный бизнес, и даже заинтересованные коллеги из других ведомств. "И многие, вероятно, будут готовы цепляться за такие кресла зубами, как бы политически некрасиво это не выглядело“,- добавил эксперт.

В качестве примера он привёл ситуацию вокруг Алексея Любченко. “Анонимные телеграмм-каналы, например, опубликовали недавно фото, похожее на скриншот переписки первого вице-премьера Любченко, где тот якобы предлагает $5 млн за то, чтобы остаться в должности.

И получает ответ, что он стал „слишком токсичным“ для власти, поскольку причастен к воровству сотен миллионов из бюджета”, — написал политолог.

Карасев добавил, что такие вбросы не стоит принимать за чистую монету. “Но нужно признать: Любченко действительно достаточно давно фигурирует в СМИ как человек, причастный к „скруткам НДС“ на 30 млрд грн., разговоры о его токсичности для властной верхушки — также далеко не новость для Печерских холмов. Даже если конкретно этого разговора в реальности не существовало, то это вполне мог бы быть намек, что кадровое решение по кандидатуре первого вице-премьера уже принято”, — резюмировал он.