Подготовка к встрече "нормандской четверки": Меркель и Макрон созвонились с Путиным

КИЕВ. 11 октября. УНН. Канцлер Федеративной Республики Германия Ангела Меркель и Президент Французской Республики Эммануэль Макрон созвонились с президентом РФ Владимиром Путиным. Как сообщили в Кремле, по итогам телефонного разговора, будет продолжено обсуждение возможности проведения саммита лидеров “нормандской четверки”, передает УНН.

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“Обстоятельно обсуждена вызывающая озабоченность ситуация в связи с пробуксовкой процесса разрешения внутриукраинского конфликта. При этом три лидера отметили важность реализации Минских договорённостей 2015 года как безальтернативной основы урегулирования. Была также подчёркнута заинтересованность в дальнейшей координации усилий России, Германии и Франции в „нормандском формате“”, — говориться в сообщении.

В Кремле добавили, что Путин также дал принципиальную оценку линии киевских властей. Он заявляет, что она якобы упорно уклоняется от выполнения как своих обязательств по Минским соглашениям, так и договорённостей, достигнутых на предыдущих “нормандских” саммитах, в том числе в Париже (9 декабря 2019 года).

“С учётом складывающегося непростого положения дел в урегулировании конфликта на юго-востоке Украины, лидеры поручили своим политсоветникам и внешнеполитическим ведомствам интенсифицировать контакты и работу по линии „нормандской четвёрки“. Министры иностранных дел будут вести дело к проведению в этом формате встречи на своём уровне. Условлено также продолжить по соответствующим каналам изучение предпосылок к возможной организации, в случае целесообразности, и „нормандского“ саммита”, — отмечается в сообщении.

Дополнение

Ранее сообщалось, что Президент Украины обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном вопрос достижения мира на Донбассе и подготовку к проведению очередного саммита “Нормандской четверки”.

Украина работает над тем, чтобы встреча лидеров “нормандского формата” состоялась до конца каденции канцлера Германии Ангелы Меркель.

Контекст

Последняя встреча в “нормандском формате” состоялась два года назад в декабре 2019 года в Париже. Лидеры Украины, России, ФРГ и Франции обсудили конфликт на Донбассе и выступили за перемирие, внесенные в законодательство Украины поправок в соответствии с Минскими договоренностями и закрепление формулы Штайнмайера. Однако большая часть пунктов соглашения “нормандской четверки” так и осталась нереализованными. При этом стороны переговоров постоянно обвиняют друг друга в невыполнении своих обязательств.