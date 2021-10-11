Санкции ЕС против России: в МИД заявили, что подсанкционные лица причастны к преследованиям крымских татар

КИЕВ. 11 октября. УНН. Подсанкционные лица, вошедшие в новый список санкций ЕС против России, причастны к преследованиям крымских татар и другим грубым нарушениям норм международного гуманитарного права во временно оккупированном Крыму. Об этом УНН сообщает со ссылкой на заявление МИД.

Министерство иностранных дел Украины приветствовало решение Совета Европейского Союза ввести санкции против восьми представителей российской оккупационной администрации в Крыму, действия которых подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

Цитата

"Указанные в решении подсанкционные лица причастны к преследованиям крымских татар и другим грубым нарушениям норм международного гуманитарного права на временно оккупированном украинском полуострове", - говорится в заявлении.

Детали

В МИД отмечают, что Европейский Союз показал принципиальность своей позиции по защите прав человека и преданности дальнейшему внедрению политики непризнания попытки аннексии Крыма со стороны Российской Федерации.

"Введение Советом ЕС новых ограничительных мер накануне 23-го саммита Украина-ЕС служит очередным свидетельством безоговорочной поддержки Европейским Союзом Украины в ее борьбе за восстановление суверенитета и территориальной целостности в международно признанных границах. Это также подтверждает единство Украины и Европейского Союза в защите прав человека и основных свобод, что является шагом по воплощению договоренностей учредительного саммита Крымской платформы", - отмечается в заявлении.

Отмечается, что действие ограничительных мер ЕС продолжаться, пока РФ не прекратит временную оккупацию Крыма и другие грубые нарушения норм международного права.

"Украина продолжит работать вместе с ЕС для расширения сферы применения санкций, в частности активации нового Глобального правозащитного механизма санкций ЕС к нарушителям прав человека в Крыму", - говорится в заявлении.

Что было раньше

Совет ЕС принял решение добавить еще восемь человек в список персональных санкций против РФ, введенных после начала временной оккупации Крыма.



С марта 2014 года ЕС накладывает ограничительные меры против России, в том числе против определенных секторов российской экономики и индивидуальные ограничительные меры на умышленную дестабилизацию Украины и незаконную аннексию Россией Крыма и города Севастополя.

В сентябре Совет ЕС продлил на шесть месяцев ограничительные меры в отношении физических и юридических лиц РФ за нарушение территориальной целостности Украины.