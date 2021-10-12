Сегодня второй день слушаний по делу о захвате кораблей в Керченском проливе, выступит Украины

КИЕВ. 12 октября. УНН. Украина сегодня, 12 октября, выступит в Арбитражном суде в Гааге по делу о захвате Россией трех украинских кораблей и их экипажей, передает УНН.

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Так, делегация Украины выступит в 14:00 по киевскому времени. О позиции государства ранее рассказала директор департамента международного права МИД Украины Оксана Золотарева, представляющая Украину на слушаниях.

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“Дело имеет определяющее значение для Украины и всей системы международного права, поскольку речь идет о нарушении одного из основополагающих принципов Конвенции ООН по морскому праву и международному праву в целом — абсолютного иммунитета военных кораблей”, — отметила Золотарева, которую цитирует пресс служба МИД.

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Агент Украины убеждена, что Украина докажет нарушение РФ иммунитета украинских кораблей, несмотря на российские попытки представить инцидент как “военную деятельность”.

“Мы докажем, что события в Черном море не были военной деятельностью, на которую не распространяется Конвенция ООН по морскому праву. Российская сторона знала о проходе кораблей заранее. Захват суден произошло вне 12-мильной зоны, а украинских моряков посадили на девять месяцев и открыли против них уголовные дела. Такие действия не могут считаться военной деятельностью. Это — грубое нарушение норм международного морского права”, — добавила она.

Напомним

Накануне Арбитражный суд приступил к слушаниям в рамках дела Украины против России по задержанию трех украинских военно-морских судов и двадцати четырех членов их экипажей. Выступала российская сторона. Представитель РФ заявил, что по его мнению дело не находится в юрисдикции суда.



Захвата судов и начало спора

25 ноября 2018 года Российской Федерацией в Черном море было захвачено 3 украинских военно-морских судна “Бердянск”, “Никополь” и “Яны Капу” и 24 членов их экипажей.

1 апреля 2019 года Украина уведомила Россию, что она начинает обязательный арбитраж в соответствии с приложением VII Конвенции ООН по морскому праву. Одновременно Украина обратилась в Международный трибунал по морскому праву (ITLOS) с просьбой немедленного назначения временных мер по Украине с целью освобождения ее военно-морских кораблей и 24 военнослужащих, учитывая неотложность ситуации.

Международный трибунал по морскому праву в Гамбурге рассматривал лишь вопрос применения временных мер, учитывая срочность ситуации и необходимость немедленного освобождения наших моряков и военно-морских суден.

25 мая 2019 года Международный трибунал по морскому праву издал Приказ, согласно которому Российская Федерация должна немедленно освободить украинские корабли, а также немедленно освободить задержанных моряков и позволить им вернуться в Украину.

Несмотря на обязательный характер Приказа Международного трибунала по морскому праву, Россия игнорировала его в течение почти 6 месяцев, а судна вернула в нарушение требований настоящего приказа в качестве вещественных доказательств в уголовном процессе.

Первые процессуальные слушания Арбитражного трибунала по делу о нарушении РФ иммунитета трех украинских военно-морских суден и двадцати четырех членов их экипажей состоялись 21-22 ноября 2019 года в Гааге в помещении Постоянной третейской палаты.

В течение указанных слушаний были обсуждены временные рамки рассмотрения дела, вопрос транспарентности, то есть публичного доступа к материалам дела, утвержденные процессуальные документы, в частности Регламент Арбитражного трибунала.

В мае 2020 года Украина подала на рассмотрение суда меморандум по этому делу.