"РФ несомненно является стороной конфликта": Зеленский анонсировал жесткую формулировку по России в заявлении саммита Украина-ЕС

КИЕВ. 12 октября. УНН. Ответственность за отсутствие прогресса в мирном урегулировании на Донбассе в полной мере лежит на Российской Федерации, несомненно являющейся стороной конфликта. Это будет указано в финальном заявлении по итогам 23-го саммита Украина-ЕС. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления по итогам саммита, передает корреспондент УНН.

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"Одной из ключевых тем саммита была координация шагов Украины и ЕС для достижения мира на Востоке нашей страны. Вместе с ЕС мы едины в том, что ответственность за отсутствие прогресса в мирном урегулировании на Донбассе в полной мере лежит на Российской Федерации, которая несомненно является стороной конфликта, что будет сегодня зафиксировано в совместном заявлении", - сказал Президент.

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Украина, по его словам, благодарна за то, что ЕС из года в год продолжает действие ограничительных мер в отношении РФ.

"Но потребность в укреплении санкционного давления назрела давно", - добавил он.

Ранее СМИ сообщали, что Евросоюз планирует усилить критику российской агрессии на востоке Украины на саммите Украина-ЕС в Киеве.

Добавим

В рамках саммита 12 октября представители Украины и ЕС в Киеве подписали соглашение о совместном авиационном пространстве между нашим государством и Европейским Союзом, так называемое соглашение об открытом небе.