Зеленский призвал ЕС пополнить санкционный список против России

КИЕВ. 12 октября. УНН. Все, кто принимал участие в организации и проведении выборов в Госдуму Российской Федерации в оккупированном Крыму и Севастополе и временно оккупированных территориях Украины на Донбассе, должны попасть в санкционные списки Евросоюза. Это будет указано в финальном заявлении по итогам 23-го саммита Украина-ЕС. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления по итогам саммита, передает корреспондент УНН.

Украина, по его словам, благодарна за то, что ЕС из года в год продолжает действие ограничительных мер в отношении РФ.

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“Но потребность в укреплении санкционного давления назрела давно. В санкционные списки должны попасть все, кто принимал участие в организации и проведении выборов в Госдуму Российской Федерации в оккупированном Крыму и Севастополе и временно оккупированных территориях Украины на Донбассе”, — сказал Глава государства.

Детали

Без внимания не имеют остаться и системные нарушения прав человека на временно оккупированной полуострове Крым, добавил он.

Добавим

Совет ЕС накануне принял решение добавить еще восемь человек в список персональных санкций против РФ, введенных после начала временной оккупации Крыма.