Игорь Абрамович: государство должно на должном уровне отмечать роль отца в воспитании детей

КИЕВ. 12 октября. УНН. Такое мнение высказал народный депутат, заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Игорь Абрамович, комментируя регистрацию в Верховной Раде законопроекта “О внесении изменений в некоторые законодательные акты о присвоении почетного звания “Отец-герой” реестр. № 6162.

По словам соавтора законопроекта, сегодня действующим законодательством предусмотрена возможность присвоения почетного звания “Мать-героиня” женщинам, до восьмилетнего возраста воспитавших пятерых и более детей, тогда как подобной государственной награды для чествования аналогичного взноса отца в воспитание детей законодательством не предусмотрено.

“Убежден, мужчины, должным образом участвуют в воспитании детей, прилагают все усилия для обеспечения надлежащих условий для их роста, получения образования, развития творческих способностей, формирования нравственных и духовных ценностей также заслуживают соответствующую государственную награду”, — заявил парламентарий.

Принятие законодательной инициативы, по убеждению И. Абрамовича, позволит на должном уровне отмечать роль отца в процессе воспитания детей, развивать ответственное отцовство и вообще укрепит институт семьи как основу общества.

Напомним, 11 октября 2021 года ряд народных депутатов во главе с сопредседателем межфракционного депутатского объединения “Равные возможности” Бардиной Н.А. внесли в Верховную Раду проект Закона “О внесении изменений в некоторые законодательные акты о присвоении почетного звания „Отец-герой“” реестр. № 6162, которым предлагается присваивать почетное звание “Отец-герой” мужчинам, которые воспитали до восьмилетнего возраста пятерых и более детей (в том числе, усыновленных). Кроме того, законопроектом устанавливаются равные социальные гарантии для женщин и мужчин, которым будут присваивать звание “Мать-героиня” и “Отец-герой”.

18 мая 2019 года Указом Президента Украины № 274/2019 в Украине установлен День отца, который отмечается в третье воскресенье июня.