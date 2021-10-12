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Глава Еврокомиссии: Украина остается и должна оставаться надежным транзитером газа

Глава Еврокомиссии: Украина остается и должна оставаться надежным транзитером газа

КИЕВ. 12 октября. УНН. Для Европейской комиссии Украины остается и должна оставаться надежным транзитером газа. Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен по итогам 23-го саммита Украина-ЕС, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Еще один вопрос, где мы поддерживаем Украину полностью — это энергобезопасность. Я понимаю ваше беспокойство, беспокойство Украине по поставкам газа, уменьшение поставок от Газпрома, не только на эту зиму, а и на следующие. Комиссия совместно с украинскими экспертами сейчас изучает различные сценарии, как обеспечить достаточное снабжение для Украины. Мы также тесно сотрудничаем с Украиной для того, чтобы обеспечить возможности поставок газа от стран-членов ЕС, включая с возможностью по реверсивным потоков газа от Словакии”, — заявила фон дер Ляйен.

Детали

По словам главы Еврокомиссии, в ЕС также изучают возможности совместного хранения газа.

“У вас есть газохранилища, поэтому мы будем изучать возможности хранения газа, использование газохранилищ для общего блага”, — отметила политик.

Она добавила, что в ЕС постоянно подчеркивают: директива 2012 года касательно энергобезопасности относится к “Северному потоку-2”. “Для Европейской комиссии Украины остается и должна оставаться надежным транзитером газа”, — подчеркнула фон дер Ляйен.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Украина, транзит
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