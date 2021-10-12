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Политолог объяснил, почему соцопросы по выборам в Харькове искривляют действительность и как может победить не "фаворит" гонки

Политолог объяснил, почему соцопросы по выборам в Харькове искривляют действительность и как может победить не "фаворит" гонки

КИЕВ. 12 октября. УНН. Результаты последних соцопросов в Харькове не соответствуют действительности. Такое мнение в комментарии УНН высказала политический эксперт Янина Соколовская.

Социологи проводят исследования, опираясь на то, что голосовать придут 95% избирателей, но они не придут, пояснила Соколовская.

"На выборы придет где-то около 30% электората, и тот, кто мобилизует больше людей прийти на выборы, - тот и станет победителем. Именно поэтому данные существующих соцопросов не совсем корректны и не соответствуют действительности", - уточнила эксперт.

Отметим, что социологическая группа "Рейтинг" прогнозирует победу Игоря Терехова на выборах в Харькове. Соколовская с этим не согласна, напоминая о мощном расположение различных политсил к Михаилу Добкину.

"Не факт, что победителем будет Терехов. Думаю, что Михаил Добкин будет набирать. Ведь получилось так, что его и демократические, и оппозиционные силы поддержали. Учитывая поддержку, Добкин будет иметь хороший результат", - добавила она.

Контекст

31 октября состоятся выборы мэра Харькова. Политологи прогнозируют определение победителя во втором туре выборов, где предположительно встретятся Михаил Добкин и Игорь Терехов.

Источник: УНН
Теги: выборы, Михаил Добкин, Харьков и Харьковская область
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