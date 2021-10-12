На саммите Украина-ЕС обсудили возможные санкции против "Северного потока-2"

КИЕВ. 12 октября. УНН. Президент Владимир Зеленский в рамках саммита Украина-ЕС обсудил с европейскими партнерами возможность введения санкций против “Северного потока-2”. Об этом он заявил по итогам саммита Украина-ЕС, передает корреспондент УНН.

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“В любом случае нам важно сохранить тот транзит газа, который идет по нашей территории. Потому что терять по 2 млрд долларов, законных, никто не хочет. Поэтому мы обращаемся по различным направлениям из-за этой опасности. Мы сегодня обсуждали возможность применения третьего энергетического пакета ЕС по „Северному потоку-2“ и отдельной санкционной политики по „Северному потоку“. Это дискуссия не на один день”, — сказал Президент.

Детали

По его словам, сегодня на саммите широко обсуждался вопрос энергетической безопасности Украины и Европы.

“У нас есть большая программа по энергосбережению, и это касается не только утепления каждого дома. Она разработана уже совершенно подробно, эту программу мы будем обсуждать с коллегами из ЕС, и на эту программу Украине сегодня нужно где-то около 300 млрд грн”, — отметил Зеленский.

“Мы точно ее введем, при поддержке специалистов и финансовой помощи со стороны ЕС, это будет быстрее, но в любом случае мы уже это будем начинать делать в следующем году. Мы не можем ждать, когда сосед угрожает нам отключением или уменьшением объема газа”, — сказал он.

Дополнение

Сегодня председатель Еврокомиссии заявила, что Украина остается и должна оставаться надежным транзитером газа.