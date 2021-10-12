Совместное заявление по итогам 23-го саммита Украина-ЕС: главное

КИЕВ. 12 октября. УНН. Сегодня в Киеве состоялся 23-й Саммит Украина - Европейский Союз. По его итогам Президент Украины Владимир Зеленский, президент Европейского совета Шарль Мишель и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен одобрили совместное заявление, которое обнародовал Офис Главы государства, пишет УНН.

Детали

Так, совместное заявление лидеров Украины и ЕС содержит 25 пунктов. УНН собрал для вас основные положения:

Признаются европейские устремления Украины и приветствуются уже достигнутые результаты имплементации Соглашения об ассоциации, успех углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли.

и приветствуются уже достигнутые результаты имплементации Соглашения об ассоциации, успех углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли. Признается значительный прогресс , достигнутый Украиной в процессе реформирования и содержится призыв по дальнейшему усилению усилий. Речь идет, среди прочего, о необходимости скорейшего внедрения реформы ВККСУ и Конституционного Суда, закона о СБУ .

, достигнутый Украиной в процессе и содержится призыв по дальнейшему усилению усилий. Речь идет, среди прочего, о и . Приветствуются усилия Украины по " деолигархизации ", в частности путем внедрения соответствующего законодательства.

", в частности путем внедрения соответствующего законодательства. ЕС намерен предложить в 2021 году двустороннюю финансовую помощь в рамках Инструмента соседства, развития и международного сотрудничества (NDICI) для поддержки ключевых реформ и имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Отмечается выполнения Украиной условий для получения макрофина, напоминается о соблюдении обязательств перед МВФ.

в рамках Инструмента соседства, развития и международного сотрудничества (NDICI) для поддержки ключевых реформ и имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Отмечается выполнения Украиной условий для получения макрофина, напоминается о соблюдении обязательств перед МВФ. ЕС и Украина ожидают укрепления экономической интеграции в рамках Соглашения об ассоциации в таких сферах как в частности отмена ввозной пошлины, зеленый курс, интеграция энергетических рынков и энергетических систем и тому подобное.

в рамках Соглашения об ассоциации в таких сферах как в частности отмена ввозной пошлины, зеленый курс, интеграция энергетических рынков и энергетических систем и тому подобное. Отдельно подтверждается роль Украины как стратегической страны для транзита газа и подтверждается поддержка продолжению транзита газа по территории Украины после 2024 года.

по территории Украины после 2024 года. Не признается и продолжает осуждаться незаконная аннексия Россией украинских Автономной Республики Крым и города Севастополя, усиление милитаризации полуострова, серьезное ухудшение там ситуации с правами человека, а также ограничение свободы въезда граждан Украины на Крымский полуостров и выезда из него. Осуждается проведение "выборов" в Госдуму на временно оккупированных территориях Украины . Подтверждается приверженность внедрению санкций .

. Подтверждается приверженность внедрению . Подтверждается полная поддержка усилий Нормандского формата, Трехсторонней контактной группы и ОБСЕ. Подчеркивается " ответственность России как стороны конфликта ".

". Возобновляется осуждение постоянных шагов России "по принуждению граждан Украины на территориях, которые пока не контролируются правительством Украины, ходатайствовать на получение российского гражданства по упрощенной процедуре, а также выдачи российских паспортов гражданам Украины, что противоречит Минским договоренностям".

постоянных шагов России "по граждан Украины на территориях, которые пока не контролируются правительством Украины, ходатайствовать на получение по упрощенной процедуре, а также выдачи российских паспортов гражданам Украины, что противоречит Минским договоренностям". Украина приветствовала выводы Евросовета от 24 июня 2021-го, в которых лидеры ЕС подтвердили, что полное выполнение Минских договоренностей остается основным условием для каких-либо серьезных изменений в позиции ЕС об отношениях с Россией. ЕС и Украина договорились продолжать сотрудничество для преодоления социально-экономических и гуманитарных последствий конфликта. Также подчеркивается полная поддержка всех усилий по установлению истины относительно сбития рейса MH17. В этой связи Россию призвали признать свою ответственность и приложить максимальные усилия для привлечения виновных к ответственности за сбитие рейса MH17.

Добавим

Ранее сегодня Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ответственность за отсутствие прогресса в мирном урегулировании на Донбассе в полной мере лежит на Российской Федерации, которая несомненно является стороной конфликта, и это будет указано в финальном заявлении по итогам 23-го саммита Украина-ЕС.



