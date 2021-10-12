Верещук дала положительную оценку активному участию США, ФРГ и Франции в урегулировании конфликта на Донбассе

КИЕВ. 12 октября. УНН. Член комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны, народный депутат от фракции “Слуга народа” Ирина Верещук подвела итоги видеоконференции Президента Украины Владимира Зеленского с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном, передает УНН.

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“Виктория Нуланд (заместитель госсекретаря США, — ред.) три дня будет в Москве, будет встречаться с рядом должностных лиц, в частности — с господином Козаком (заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак, — ред.), который является переговорщиком от РФ.

Параллельно президент провел видеоконференцию с представителями Нормандского формата. Это — новый шаг в переговорном формате, и, надеюсь, он будет нам на пользу”, — сказала она в эфире программы “Свобода слова на ICTV”.

Контекст

Президент Украины Владимир Зеленский провел видеоконференцию с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном.

Президент Украины проинформировал собеседников о ситуации с безопасностью на востоке страны, а также об усилиях, которые прилагает украинская сторона с целью достижения мира. В свою очередь, канцлер ФРГ и президент Франции пообещали поставить эти вопросы во время своего разговора с Президентом РФ Владимиром Путиным.

Немецкий и французский лидеры приветствовали весомые практические шаги украинской стороны, направленные на урегулирование конфликта. Они заверили, что их государства и в дальнейшем будут прилагать все необходимые усилия для мирного урегулирования на Донбассе.