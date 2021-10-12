До конца года в Украине планируют развернуть военную совещательно-тренировочную миссию ЕС - Минобороны

КИЕВ. 12 октября. УНН. Оборонное ведомство сейчас ведет активную работу по развертыванию в нашей стране военной совещательно-тренировочной миссии Европейского Союза. Об этом по итогам двадцать третьей саммита Украина-Европейский Союз, который состоялся сегодня в Киеве, сообщил министр обороны Украины Андрей Таран, передает УНН.

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“Делаем все необходимое, чтобы уже до конца текущего года военная совещательно-тренировочная миссия по плоскости наработки юридической базы перешла в состояние практической реализации в пользу как Украине, так и ЕС”, — сообщил Таран.

Детали

По его словам, планируется привлечение 30 постоянных советников от ЕС. Ожидается, что благодаря активному участию европейских коллег и по результатам институционального аудита, в Вооруженных Силах Украины будет создана многоуровневая система военного образования, введено качественное дистанционное обучение. Трансформации должны претерпеть административные и управленческие процессы, а также организационно-штатные структуры военных учебных заведений. А учебно-материальная база будет совершенствоваться с учетом требований европейского образования.

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“Реализация такого проекта позволит привлечь лучшие практики и помощь в процессе реформирования системы военного образования Вооруженных Сил Украины, которые свойственны государствам-членам Европейского Союза. В нашей повестке дня очень четкие инициативы, и те сигналы, которые мы подаем коллегам из ЕС, довольно положительно воспринимаются. И шаги, которые Минобороны делает в ходе военной реформы, являются инструментом сближения с ЕС”, — отметил Таран.

Напомним

Сегодня в Киеве состоялся 23-й Саммит Украина — Европейский Союз. По его итогам Президент Украины Владимир Зеленский, президент Европейского совета Шарль Мишель и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен одобрили совместное заявление, которое обнародовал Офис Главы государства.