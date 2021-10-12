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Верещук сообщила, будут ли повышаться тарифы на электроэнергию и газ

Верещук сообщила, будут ли повышаться тарифы на электроэнергию и газ

КИЕВ. 12 октября. УНН. Член комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны, народный депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук в эфире программы "Хард с Влащенко" сообщила, что повышения тарифов на электроэнергию и газ не будет, передает УНН.

Цитата

"В пятницу у нас был час вопросов к правительству и выступал Герман Галущенко. Я конкретно подошла к нему, чтобы он сказал мне, будет ли повышение цены на электроэнергию для определенной категории населения, которых у нас 80% у кого цена по 1 грн 44 коп. Ответ был, что нет, не будет", - прокомментировала она.

Напомним

Ранее Ирина Верещук дала положительную оценку активному участию США, ФРГ и Франции в урегулировании конфликта на Донбассе.

Источник: УНН
Теги: газ, Украина, тарифы, электричество
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